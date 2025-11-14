ua en ru
Британия приостановила санкции против болгарской "дочки" "Лукойла"

Британия , Пятница 14 ноября 2025 18:29
Британия приостановила санкции против болгарской "дочки" "Лукойла" Фото: ограничения для компаний Болгарии поставлены "на паузу" до 14 февраля (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 14 ноября, Великобритания приостановила санкции против НПЗ в Бургасе и связанных с ним автозаправочных станций, принадлежащих нефтяному гиганту РФ "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Британское Управление по вопросам применения финансовых санкций сообщило о выдаче лицензии, которая позволяет осуществлять платежи и переводить деньги двум предприятиям Болгарии.

В частности, компании и банки до 14 февраля могут осуществлять операции с Lukoil Neftochim Burgas AD и Lukoil Bulgaria EOOD, операторами НПЗ и автозаправочных станций. Это касается и их дочерних компаний.

Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что США, как ожидается, позже предоставят подобную лицензию в отношении болгарских юридических лиц.

Глава агентства государственных резервов Болгарии Асен Асенов на этой неделе сообщил, что запасов бензина и дизельного топлива в стране хватит всего на несколько недель.

Напомним, в четверг, 13 ноября, болгарский парламент отменил президентское вето на законопроект, позволяющий правительству взять под контроль НПЗ "Лукойла" и продать его, чтобы защитить актив от будущих санкций США.

Санкции против "Лукойла"

Ранее Соединенные Штаты ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть". На этом фоне несколько европейских стран, в которых "Лукойл" владеет НПЗ, начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Отметим, молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту.

