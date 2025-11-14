Британия приостановила санкции против болгарской "дочки" "Лукойла"

Сегодня, 14 ноября, Великобритания приостановила санкции против НПЗ в Бургасе и связанных с ним автозаправочных станций, принадлежащих нефтяному гиганту РФ "Лукойл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Британское Управление по вопросам применения финансовых санкций сообщило о выдаче лицензии, которая позволяет осуществлять платежи и переводить деньги двум предприятиям Болгарии.

В частности, компании и банки до 14 февраля могут осуществлять операции с Lukoil Neftochim Burgas AD и Lukoil Bulgaria EOOD, операторами НПЗ и автозаправочных станций. Это касается и их дочерних компаний.

Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что США, как ожидается, позже предоставят подобную лицензию в отношении болгарских юридических лиц.

Глава агентства государственных резервов Болгарии Асен Асенов на этой неделе сообщил, что запасов бензина и дизельного топлива в стране хватит всего на несколько недель.