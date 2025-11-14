Британія призупинила санкції проти болгарської "дочки" "Лукойла"

Сьогодні, 14 листопада, Британія призупинила санкції проти НПЗ в Бургасі та пов'язаних з ним автозаправних станцій, які належать нафтовому гіганту РФ "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій повідомило про видачу ліцензії, яка дозволяє здійснювати платежі та переказувати гроші двом підприємствам Болгарії.

Зокрема, компанії і банки до 14 лютого можуть здійснювати операції з Lukoil Neftochim Burgas AD і Lukoil Bulgaria EOOD, операторами НПЗ і автозаправних станцій. Це стосується і їхніх дочірніх компаній.

Reuters із посиланням на обізнане джерело повідомляє, що США, як очікується, пізніше нададуть подібну ліцензію щодо болгарських юридичних осіб.

Голова агентства державних резервів Болгарії Асен Асенов цього тижня повідомив, що запасів бензину і дизельного пального в країні вистачить лише на кілька тижнів.