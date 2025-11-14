ua en ru
Британія призупинила санкції проти болгарської "дочки" "Лукойла"

Британія , П'ятниця 14 листопада 2025 18:29
Фото: обмеження для компаній Болгарії поставлено "на паузу" до 14 лютого (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 14 листопада, Британія призупинила санкції проти НПЗ в Бургасі та пов'язаних з ним автозаправних станцій, які належать нафтовому гіганту РФ "Лукойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британське Управління з питань застосування фінансових санкцій повідомило про видачу ліцензії, яка дозволяє здійснювати платежі та переказувати гроші двом підприємствам Болгарії.

Зокрема, компанії і банки до 14 лютого можуть здійснювати операції з Lukoil Neftochim Burgas AD і Lukoil Bulgaria EOOD, операторами НПЗ і автозаправних станцій. Це стосується і їхніх дочірніх компаній.

Reuters із посиланням на обізнане джерело повідомляє, що США, як очікується, пізніше нададуть подібну ліцензію щодо болгарських юридичних осіб.

Голова агентства державних резервів Болгарії Асен Асенов цього тижня повідомив, що запасів бензину і дизельного пального в країні вистачить лише на кілька тижнів.

Нагадаємо, у четвер, 13 листопада, болгарський парламент скасував президентське вето на законопроєкт, що дозволяє уряду взяти під контроль НПЗ "Лукойла" і продати його, щоб захистити актив від майбутніх санкцій США.

Санкції проти "Лукойла"

Раніше Сполучені Штати вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть". На цьому тлі кілька європейських країн, у яких "Лукойл" володіє НПЗ, почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Крім того, компанія "Лукойл" повідомила про "форс-мажор" на гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку, та зупинила його роботу.

Зазначимо, молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. Зокрема, "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту.

