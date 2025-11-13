Парламент Болгарии отменил вето президента на покупку НПЗ "Лукойл"

Болгарский парламент отменил президентское вето на законопроект, позволяющий правительству взять под контроль нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" и продать его, чтобы защитить актив от будущих санкций США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На прошлой неделе законодатели одобрили изменения, предоставляющие назначенному правительством коммерческому менеджеру полномочия контролировать дальнейшую работу нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября, когда должны вступить в силу санкции США, и продавать компанию, если это необходимо.

Впоследствии президент Румен Радев наложил вето на законопроект в среду, предупредив, что ему не хватает гарантий от будущих финансовых претензий к государству. Сегодня же парламент отклонил его возражения 128 голосами против 59.

Ранее санкции США вызвали беспокойство относительно зимних поставок топлива в Болгарию, где "Лукойл" руководит Бургаским нефтеперерабатывающим заводом, сотнями автозаправочных станций и топливных хранилищ.