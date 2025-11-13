Парламент Болгарии отменил вето президента на покупку НПЗ "Лукойл"
Болгарский парламент отменил президентское вето на законопроект, позволяющий правительству взять под контроль нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" и продать его, чтобы защитить актив от будущих санкций США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На прошлой неделе законодатели одобрили изменения, предоставляющие назначенному правительством коммерческому менеджеру полномочия контролировать дальнейшую работу нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Болгарии после 21 ноября, когда должны вступить в силу санкции США, и продавать компанию, если это необходимо.
Впоследствии президент Румен Радев наложил вето на законопроект в среду, предупредив, что ему не хватает гарантий от будущих финансовых претензий к государству. Сегодня же парламент отклонил его возражения 128 голосами против 59.
Ранее санкции США вызвали беспокойство относительно зимних поставок топлива в Болгарию, где "Лукойл" руководит Бургаским нефтеперерабатывающим заводом, сотнями автозаправочных станций и топливных хранилищ.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть" несколько недель назад.
На этом фоне несколько европейских стран, в которых у "Лукойла" есть НПЗ, начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.
Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.