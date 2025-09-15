Британия планирует открыть крупнейший в стране завод по производству дронов

В городе Суиндон на юго-западе Англии в 2026 году планируют открыть крупнейший в Великобритании завод по производству беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Британии.
Завод, который откроют в Суиндоне, принадлежит британско-португальской компании Tekever, которая уже имеет несколько производственных линий в Британии.
Там будут производить дроны StormShroud, которые уже находятся на вооружении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.
Планируется, что завод откроется в 2026 году и обеспечит "1000 высококвалифицированных рабочих мест для британцев", говорится в сообщении.
Британское правительство сообщило, что с 2022 года приобрело у Tekever дронов на сумму около 270 миллионов фунтов стерлингов, причем часть из них предназначалась и для Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Соглашение предусматривает обмен технологиями, что создаст рабочие места в Британии и усилит национальную безопасность обеих стран.
Министр обороны Великобритании Джон Гили во время заседания "Рамштайн" 9 сентября заявил, что Великобритания в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для Украины.
Также ранее сообщалось, что украинская компания "Укрспецсистемс" построит завод по производству дронов в Британии.