Британия планирует открыть крупнейший в стране завод по производству дронов

Завод, который откроют в Суиндоне, принадлежит британско-португальской компании Tekever, которая уже имеет несколько производственных линий в Британии.

Там будут производить дроны StormShroud, которые уже находятся на вооружении Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Планируется, что завод откроется в 2026 году и обеспечит "1000 высококвалифицированных рабочих мест для британцев", говорится в сообщении.

Британское правительство сообщило, что с 2022 года приобрело у Tekever дронов на сумму около 270 миллионов фунтов стерлингов, причем часть из них предназначалась и для Украины.