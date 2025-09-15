UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Британія планує відкрити найбільший у країні завод з виробництва дронів

Фото: міністр оборони Британії Джон Гілі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У місті Свіндон на південному заході Англії у 2026 році планують відкрити найбільший у Великій Британії завод з виробництва безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Британії.

Завод, який відкриють у Свіндоні, належить британсько-португальській компанії Tekever, яка вже має кілька виробничих ліній у Британії.

Там виготовлятимуть дрони StormShroud, які вже перебувають на озброєнні Королівських військово-повітряних сил Британії.

Планується, що завод відкриється у 2026 році та забезпечить "1000 висококваліфікованих робочих місць для британців", ідеться в повідомленні.

Британський уряд повідомив, що з 2022 року придбав у Tekever дронів на суму близько 270 мільйонів фунтів стерлінгів, причому частина з них призначалася і для України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Велика Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Угода передбачає обмін технологіями, що створить робочі місця в Британії та посилить національну безпеку обох країн.

Міністр оборони Британії Джон Гілі під час засідання "Рамштайну" 9 вересня заявив, що Велика Британія протягом року фінансуватиме виробництво тисячі дронів великої дальності для України.

Також раніше повідомлялося, що українська компанія "Укрспецсистемс" побудує завод із виробництва дронів у Британії.

ВеликобританіяДрони