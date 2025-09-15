RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Британия перебрасывает в Польшу истребители Typhoon после атаки российских дронов

Фото: Британия перебрасывает в Польшу истребители Typhoon (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Великобритания присоединится к новой миссии НАТО "Восточный страж" в Польше и перебрасывает свои истребители Typhoon для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в соцсети Х и Sky News.

"Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии "Восточный страж" после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе", - сообщили в ведомстве.

Британские Typhoon будет поддерживать самолет-заправщик в воздухе Voyager с авиабазы Брайз-Нортон в Оксфордшире.

При этом количество истребителей, которые перебросят в Польшу, не уточнили.

"Безрассудное поведение России является прямой угрозой европейской безопасности и нарушением международного права, именно поэтому Британия будет поддерживать усилия НАТО по укреплению своего восточного фланга с помощью операции "Восточный страж", - отметил премьер Британии Кир Стармер.

По его словам, эти самолеты - не просто демонстрация силы.

"Они жизненно важны для сдерживания агрессии, обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО и защиты нашей национальной безопасности и безопасности наших союзников", - подчеркнул Стармер.

 

Операция "Восточный дозорный"

Напомним, 12 сентября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что НАТО начинает операцию "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши 10 сентября.

По его словам, миссия будет включать ряд ресурсов, включая воздушные и наземные базы.

Однако операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО.

Уже 13 сентября в Польше стартовала операция "Восточный страж".

В Генштабе Вооруженных сил Польши показали видео посадки французского транспортного самолета A-400, который доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.

Известно, что в рамках миссии "Восточный страж" будут развернуты союзные силы, включая Данию, Францию, Британию и Германию.

НАТО Великобритания Польша Атака дронов