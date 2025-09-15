Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після атаки російських дронів

Велика Британія приєднається до нової місії НАТО "Східний вартовий" у Польщі та перекидає свої винищувачі Typhoon для забезпечення безпеки повітряного простору країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у соцмережі Х та Sky News.
"Typhoon Королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії "Східний вартовий" після безвідповідального й небезпечного вторгнення російських дронів у Польщу минулого тижня", - повідомили у відомстві.
Британські Typhoon підтримуватиме літак-заправник у повітрі Voyager з авіабази Брайз-Нортон в Оксфордширі.
При цьому кількість винищувачів, які перекинуть в Польщу, не уточнили.
"Нерозсудлива поведінка Росії є прямою загрозою європейській безпеці та порушенням міжнародного права, саме тому Британія підтримуватиме зусилля НАТО щодо зміцнення свого східного флангу за допомогою операції "Східний вартовий", - зазначив прем'єр Британії Кір Стармер.
За його словами, ці літаки - не просто демонстрація сили.
"Вони життєво важливі для стримування агресії, забезпечення безпеки повітряного простору НАТО та захисту нашої національної безпеки та безпеки наших союзників", - наголосив Стармер.
Нагадаємо, 12 вересня генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня.
За його словами, місія включатиме низку ресурсів, включаючи повітряні та наземні бази.
Однак операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО.
Вже 13 вересня у Польщі стартувала операція "Східний вартовий".
У Генштабі Збройних сил Польщі показали відео посадки французького транспортного літака A-400, який доставив озброєння для винищувачів Rafale, що вже знаходяться в Польщі.
Відомо, що у рамках місії "Східний вартовий" будуть розгорнуті союзні сили, включаючи Данію, Францію, Британію й Німеччину.