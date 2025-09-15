UA

Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon після атаки російських дронів

Фото: Британія перекидає у Польщу винищувачі Typhoon (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Велика Британія приєднається до нової місії НАТО "Східний вартовий" у Польщі та перекидає свої винищувачі Typhoon для забезпечення безпеки повітряного простору країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у соцмережі Х та Sky News.

"Typhoon Королівських повітряних сил приєднаються до союзників і будуть виконувати польоти для захисту повітряного простору Польщі у складі місії "Східний вартовий" після безвідповідального й небезпечного вторгнення російських дронів у Польщу минулого тижня", - повідомили у відомстві.

Британські Typhoon підтримуватиме літак-заправник у повітрі Voyager з авіабази Брайз-Нортон в Оксфордширі.

При цьому кількість винищувачів, які перекинуть в Польщу, не уточнили.

"Нерозсудлива поведінка Росії є прямою загрозою європейській безпеці та порушенням міжнародного права, саме тому Британія підтримуватиме зусилля НАТО щодо зміцнення свого східного флангу за допомогою операції "Східний вартовий", - зазначив прем'єр Британії Кір Стармер.

За його словами, ці літаки - не просто демонстрація сили.

"Вони життєво важливі для стримування агресії, забезпечення безпеки повітряного простору НАТО та захисту нашої національної безпеки та безпеки наших союзників", - наголосив Стармер.

Операція "Східний вартовий"

Нагадаємо, 12 вересня генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі 10 вересня.

За його словами, місія включатиме низку ресурсів, включаючи повітряні та наземні бази.

Однак операція "Східний вартовий" не передбачає інтеграції з українською ППО.

Вже 13 вересня у Польщі стартувала операція "Східний вартовий".

У Генштабі Збройних сил Польщі показали відео посадки французького транспортного літака A-400, який доставив озброєння для винищувачів Rafale, що вже знаходяться в Польщі.

Відомо, що у рамках місії "Східний вартовий" будуть розгорнуті союзні сили, включаючи Данію, Францію, Британію й Німеччину.

