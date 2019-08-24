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Британія відправила есмінець до Ормузської протоки

Новини » Політика    24.08.2019 - 22:33
Британія відправила есмінець до Ормузської протоки
Фото: HMS Defender (Wikipedia)

Есмінець HMS Defender увійде до складу морської місії США

Британія відправила до Ормузської протоки бойовий есмінець HMS Defender, який спостерігатиме за безпекою в регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Королівських військово-морських сил.

Як повідомляється, британський есмінець HMS Defender приєднається до морської місії Сполучених Штатів Америки для спостереження за безпекою в Ормузській протоці.

"Британія готова захищати свободу судноплавства всякий раз, коли вона піддається випробуванням", - зазначив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія вирішила приєднатися до військово-морської місії Сполучених Штатів Америки щодо забезпечення безпеки судноплавства в Перській затоці. Таке рішення було прийняте після того, як Іран захопив британський нафтовий танкер в Ормузській протоці.

Також РБК-Україна писало, що Іран застеріг Британію від створення європейської місії для забезпечення безпечного руху кораблів у Перській затоці, заявивши, що створення будь-якої подібної місії європейськими країнами буде вважатися "ворожим сигналом" для Тегерана, що лише посилить напруження" в регіоні Перської затоки.

Додамо, що напередодні Сполучені Штати Америки попросили Німеччину приєднатися до морської місії з забезпечення безпеки в Ормузькій протоці.

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