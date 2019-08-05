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Британія приєднається до місії США в Перській затоці

Новини » Політика    05.08.2019 - 22:41
Британія приєднається до місії США в Перській затоці
Ілюстративне фото (pixabay.com/skeeze)

США ініціювали створення морської коаліції для захисту торговельних суден, що проходять через Ормузьку протоку

Великобританія вирішила приєднатися до військово-морської місії Сполучених Штатів Америки щодо забезпечення безпеки судноплавства в Перській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, США ініціювали створення морської коаліції для захисту торговельних суден, що проходять через Ормузську протоку, після того, як Іран захопив британський нафтовий танкер.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що Лондон має намір захистити судноплавство від загроз з боку Ірану.

"Надзвичайно важливо забезпечити свободу для всіх міжнародних морських перевезень через Ормузьку протоку, враховуючи зрослу загрозу", - заявив Уоллес.

Нагадаємо, 19 липня Іран затримав в Ормузькій протоці танкер Stena Impero, який йшов під британським прапором. На борту судна перебували 23 людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки попросили Німеччину приєднатися до місії по забезпеченню безпеки в Ормузькій протоці.

Крім того, Іран застеріг Британію від створення європейської місії для забезпечення безпечного руху кораблів у Перській затоці, заявивши, що створення будь-якої подібної місії європейськими країнами буде вважатися "ворожим сигналом" для Тегерана, що лише посилить напруження" в регіоні Перської затоки.

 

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