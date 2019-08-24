Британия отправила эсминец в Ормузский пролив

Фото: HMS Defender (Wikipedia)

Эсминец HMS Defender войдет в состав морской миссии США

Британия отправила в Ормузский пролив боевой эсминец HMS Defender, который будет наблюдать за безопасностью в регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Королевских военно-морских сил.

Как сообщается, британский эсминец HMS Defender присоединится к морской миссии Соединенных Штатов Америки для наблюдения за безопасностью в Ормузском проливе.

"Британия готова защищать свободу судоходства всякий раз, когда она подвергается испытаниям", - отметил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия решила присоединиться к военно-морской миссии Соединенных Штатов Америки по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе. Такое решение было принято после того, как Иран захватил британский нефтяной танкер в Ормузском проливе.

РБК-Украина писало, что Иран предостерег Британию от создания европейской миссии для обеспечения безопасного движения кораблей в Персидском заливе, заявив, что создание любой подобной миссии европейскими странами будет считаться "враждебным сигналом" для Тегерана, что только усилит напряженность в регионе Персидского залива.

Добавим, что накануне Соединенные Штаты Америки попросили Германию присоединиться к морской миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.