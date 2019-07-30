США просять Німеччину допомогти з захистом від Ірану в Ормузькій протоці

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Однак не уточнюється, про яку саме підтримку попросив Вашингтон Берлін

Сполучені Штати Америки просять Німеччину приєднатися до місії по забезпеченню безпеки в Ормузькій протоці. Про це повідомила представник посольства США в Німеччині, передає агентство Reuters.

У посольстві заявили, що попросили Берлін приєднатися до протидії Ірану.

"Ми формально попросили Німеччину приєднатися до Франції і Великобританії, допомогти забезпечити безпеку в Ормузькій протоці і боротися з іранською агресією", - відзначили в дипмісії.

Представник посольства при цьому не уточнила, про яку саме підтримку Вашингтон попросив Берлін, і чи йде мова про відправку німецьких військових кораблів в Ормузьку протоку.

Ормузька протока сполучає Оманську та Перську затоки, північне узбережжя протоки належить Ірану, південне - Об'єднаним Арабським Еміратам та Оману. Безпеку протоки забезпечує П'ятий флот ВМС США, після затримання британського танкера Британія відправила в цю акваторію фрегат HMS Montrose і есмінець HMS Duncan.

Нагадаємо, 23 липня держсекретар США Майкл Помпео заявив, що держави з різних регіонів увійдуть у створювану Вашингтоном коаліцію, яка буде забезпечувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 липня Тереза ​​Мей, яка займала на той момент посаду прем'єр-міністра Великобританії, провела екстрене засідання, під час якого обговорювалося, як Лондон має відреагувати на захоплення Іраном танкера під британським прапором в Ормузькій протоці.

Так, 19 липня Іран затримав в Ормузькій протоці танкер Stena Impero, який йшов під британським прапором. На борту судна перебували 23 людини.