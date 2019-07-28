Іран застеріг Британію від створення місії в Перській затоці

Фото: Алі Рабіі (LobeLog)

В Ірані наголосили, що створення місії буде "ворожим сигналом" для Тегерану

Речник іранського уряду Алі Рабіі застеріг Британію від створення європейської місії для забезпечення безпечного руху кораблів у Перській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявив представник Ірану, створення будь-якої подібної місії європейськими країнами буде вважатися "ворожим сигналом" для Тегерану, який лише "посилить напругу" в регіоні Перської затоки.

Однак, голова Мюнхенської міжнародної конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер звернувся до німецького уряду з закликом підтримати ідею Британії щодо створення місії в Перській затоці. Участь в даній місії також не виключила і нова міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Британії направив до Ірану посередника для переговорів щодо звільнення затриманого в Ормузській протоці британського танкера Stena Impero. Посередник повинен провести переговори щодо звільнення танкера.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки створять коаліцію для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Планується, що участь в коаліції візьмуть країни зі всього світу.

Додамо, 19 липня патруль Корпусу вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський нафтовий танкер Stena Impero, який нібито порушив міжнародні правила.