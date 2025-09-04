Британия направила 1,3 млрд долларов доходов от российских активов на помощь Украине
Более 1,3 млрд долларов доходов от замороженных российских активов пошли на военную помощь Украине. За эти деньги Великобритания закупила боеприпасы, ракеты и дроны, заключив новые оборонные контракты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.
Министр обороны Великобритании Джон Хили во время визита в Киев 3 сентября заявил, что средства от обездвиженных российских активов профинансировали более 1 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи для Украины.
За эти деньги приобрели сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни ракет для систем ПВО, запасные части, а также заключили новые контракты на обслуживание и ремонт техники.
Пересмотр оборонной готовности
В Киеве Хили подчеркнул, что Великобритания пересматривает уровень готовности своих Вооруженных сил и ускоряет финансирование, чтобы быть готовой к возможному развертыванию в Украине.
Министры также обсудили состав многонациональных сил и тактические детали по усилению операций в воздухе, на море и на суше.
Результаты 50-дневной кампании
Во время визита британский министр встретился с министром обороны Денисом Шмыгалем. Они обсудили усиление военной поддержки от Лондона в последние недели.
Ранее Хили призвал союзников присоединиться к 50-дневной кампании по ускорению поставок критически важного вооружения и боеприпасов. За это время Великобритания предоставила Украине:
-
4,7 миллиона патронов для стрелкового оружия;
-
60 000 артиллерийских снарядов, ракет и боеприпасов;
-
более 2 500 дронов;
-
более 200 систем радиоэлектронной борьбы;
-
100 единиц легкого оружия;
-
30 автомобилей;
-
дополнительное оборудование для борьбы с дронами и ПВО.
"Великобритания усиливает военную поддержку, помогая Украине защищаться от незаконного вторжения Путина, одновременно работая над тем, чтобы завтра достичь мира через "коалицию решительных", - подчеркнул Гили.
Он также отметил растущее сотрудничество между оборонно-промышленными секторами Украины и Великобритании. Это партнерство развивается в рамках 100-летнего соглашения о сотрудничестве, подписанного в январе.
Ранее Лондон решил передать Украине 350 ракет противовоздушной обороны ASRAAM за счет замороженных российских активов.
Кроме того, в этом году Великобритания инвестирует 350 миллионов фунтов стерлингов (472 миллиона долларов), чтобы увеличить поставки дронов в Украину до 100 тысяч единиц.
Также в министерстве обороны Великобритании сообщили, что программа Interflex, которая сочетает боевую и лидерскую подготовку для украинских военных, будет продолжена как минимум до конца 2026 года.