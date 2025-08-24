ua en ru
Продлится еще несколько лет: Британия продолжает обучение ВСУ на фоне укрепления армии

Воскресенье 24 августа 2025 13:34
Продлится еще несколько лет: Британия продолжает обучение ВСУ на фоне укрепления армии Фото: Британия усиливает подготовку ВСУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство обороны Великобритании сообщило, что программа Interflex, которая сочетает боевую и лидерскую подготовку для украинских военных, будет продолжена как минимум до конца 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Параллельно активизировалась работа над потенциальным мирным соглашением между Украиной и Россией, сообщают СМИ.

По данным Минобороны, коалиция под руководством Великобритании и Франции разработала планы развертывания многонациональных сил в Украине для сдерживания возможных нападений после заключения соглашения.

В последних месяцах во встречах приняли участие более 200 военных планировщиков из около 30 стран.

Первый этап пакета предусматривает усиление украинских вооруженных сил через обучение и подкрепление, которые будут поддерживаться многонациональной группой, расположенной подальше от фронта.

Дальнейший этап включает американский "бэкстоп" для обмена разведданными, наблюдения за границей, вооружения и, возможно, противовоздушной обороны.

Сейчас более 50 000 украинских новобранцев прошли обучение в Великобритании по программе Interflex.

Напомним, что программа стартовала еще в июне 2022 года в Великобритании и сейчас к ней уже присоединилось 13 стран.

За последние три года, подготовку прошли более 56 тысяч украинских военнослужащих.

Кроме того, в этом году Великобритания инвестирует 350 миллионов фунтов стерлингов (472 миллиона долларов), чтобы увеличить поставки дронов в Украину до 100 тысяч единиц.

