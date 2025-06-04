Британия планирует в десять раз увеличить количество поставок дронов в Украину
В этом году Великобритания инвестирует 350 миллионов фунтов стерлингов (472 миллиона долларов), чтобы увеличить поставки дронов в Украину до 100 тысяч единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.
В течение прошлого года Великобритания поставила Украине более 10 тысяч единиц беспилотников. В частности уже десятки тысяч были поставлены для достижения новой цели - 100 тысяч дронов на текущий финансовый год.
"Рекордные инвестиции в беспилотники для Украины в размере 350 миллионов 472 миллиона долларов, - ред.) являются частью военной поддержки Великобритании в размере 4,5 миллиарда фунтов (6.08 млрд долларов, - ред.) в этом году", - добавляет Минобороны.
Также ведомство отметило, что во время сегодняшнего заседания "Рамштайна" глава Министерства обороны Британии Джон Гили объявит о выделении еще 247 млн фунтов (333.75, млн долларов) стерлингов на подготовку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках программы Interflex.
Помощь Британии Украине
Британия с первых дней полномасштабного вторжения стала одним из ключевых союзников Украины. Лондон предоставляет военную, финансовую и гуманитарную помощь, в частности - системы ПВО, бронетехнику, ракеты дальнего радиуса действия, а также проводит подготовку украинских военных.
Кроме поставок вооружения, Британия активно поддерживает Украину на международной арене, усиливает санкции против России и участвует в проектах по восстановлению освобожденных территорий.
Недавно стало известно, что Великобритания уже передала Украине восемь зенитных систем Raven, которые сейчас успешно сбивают дроны типа Shahed
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