Британия и Франция хотят усилить восточный фланг НАТО истребителями Rafale и Eurofighter

Иллюстративное фото: истребители Rafale будут защищать восточный фланг НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия и Франция намерены отправить в Восточную Европу истребители Rafale и Eurofighter. Так они ответят на удар российских дронов по Польше.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Он рассказал, что союзники Польши сделали конкретные заявления о помощи после инцидента с российскими дронами. 

"Нидерланды ускоряют поставку в Польшу двух из трех своих батарей Patriot. Они также принимают решение о размещении систем ПВО малой дальности и систем противодроновой обороны, направив 300 солдат", - добавил министр. 

Также, по его словам, конкретные обещания дали чехи. Чехия отправить в Польшу три вертолета Ми-17, очень опытные команды и около 1000 солдат. 

"И французы, и британцы заявляют о намерении обеспечить безопасность восточного фланга НАТО с помощью самолетов Rafale и Eurofighter", - добавил Косиняк-Камыш. 

 

Атака дронов на Польшу

Напомним, российские оккупанты в ночь на 10 сентября атаковали Украину дронами и ракетами. Некоторые беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши.

После атаки в Минобороны РФ заявили о том, что атаковать польскую территорию Россия якобы не планировала.

Согласно информации западных СМИ, часть дронов РФ была нацелена на базу НАТО.

