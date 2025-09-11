Британія і Франція хочуть посилити східний фланг НАТО винищувачами Rafale і Eurofighter

Він розповів, що союзники Польщі зробили конкретні заяви про допомогу після інциденту з російськими дронами.

"Нідерланди прискорюють постачання до Польщі двох із трьох своїх батарей Patriot. Вони також ухвалюють рішення про розміщення систем ППО малої дальності і систем противодронової оборони, направивши 300 солдатів", - додав міністр.

Також, за його словами, конкретні обіцянки дали чехи. Чехія має відправити до Польщі три вертольоти Мі-17, дуже досвідчені команди і близько 1000 солдатів.

"І французи, і британці заявляють про намір забезпечити безпеку східного флангу НАТО за допомогою літаків Rafale і Eurofighter", - додав Косіняк-Камиш.