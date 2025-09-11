UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Британія і Франція хочуть посилити східний фланг НАТО винищувачами Rafale і Eurofighter

Ілюстративне фото: винищувачі Rafale захищатимуть східний фланг НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія і Франція мають намір відправити до Східної Європи винищувачі Rafale і Eurofighter. Так вони дадуть відповідь на удар російських дронів по Польщі.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Він розповів, що союзники Польщі зробили конкретні заяви про допомогу після інциденту з російськими дронами.

"Нідерланди прискорюють постачання до Польщі двох із трьох своїх батарей Patriot. Вони також ухвалюють рішення про розміщення систем ППО малої дальності і систем противодронової оборони, направивши 300 солдатів", - додав міністр.

Також, за його словами, конкретні обіцянки дали чехи. Чехія має відправити до Польщі три вертольоти Мі-17, дуже досвідчені команди і близько 1000 солдатів.

"І французи, і британці заявляють про намір забезпечити безпеку східного флангу НАТО за допомогою літаків Rafale і Eurofighter", - додав Косіняк-Камиш.

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 вересня атакували Україну дронами та ракетами. Деякі безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі.

Після атаки в Міноборони РФ заявили про те, що атакувати польську територію Росія нібито не планувала.

Згідно з інформацією західних ЗМІ, частина дронів РФ була націлена на базу НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяВеликобританіяПольща