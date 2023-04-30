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Британия эвакуировала из Судана более 2 тысяч человек

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Воскресенье 30 апреля 2023 20:54
Британия эвакуировала из Судана более 2 тысяч человек Фото: глава МИД Британии Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Великобритании эвакуировало из Судана более 2 тысяч своих граждан.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"В настоящее время правительство Великобритании благополучно вывезло по воздуху из Судана более 2100 человек. Я горжусь тем, что Великобритания возглавила крупнейшую и самую продолжительную эвакуацию среди всех западных стран", - заявил он.

Министр добавил, что британское правительство продолжает добиваться долгосрочного прекращения огня в Судане и стабильного перехода к гражданскому правлению.

Напомним, армия Судана не пустила более 100 граждан Великобритании на последний эвакуационный рейс.

Отметим, что Клеверли анонсировал на завтра еще один эвакуационный рейс из Судана.

Добавим, что 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и Cилами быстрого реагирования.

Страны начали эвакуировать оттуда своих граждан, однако не обошлось без инцидентов. Так, турецкий военный самолет С-130, выполнявший миссию по эвакуации турецких граждан, попал под обстрел.

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