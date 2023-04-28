Эвакуация из Судана: военный самолет Турции попал под обстрел

Турецкий военный самолет С-130, выполнявший миссию по эвакуации турецких граждан из Судана, попал под обстрел. Судно направлялось авиабазу Вади Сеидна для эвакуации, когда попало под обстрел из стрелкового оружия.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МО Турции.

"В рамках планирования эвакуации наших граждан один из наших самолетов типа C-130 приземлился в аэропорту Вади Саидна к северу от Хартума. Во время посадки нашего второго самолета произошел выстрел из стрелкового оружия. Несмотря на это, наш самолет благополучно приземлился", - заявил он.

Министр добавил, что жертв или раненых в результате инцидента нет.

"Наша команда изучает повреждения самолета. В зависимости от ситуации, в соответствии с отчетом команд, мы примем решение об оказании дополнительной материально-технической поддержки", - добавил Акар.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

Также 25 апреля в Судане захватили лабораторию, в которой хранятся возбудители кори и холеры.

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