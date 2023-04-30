Британія евакуювала з Судану понад 2 тисячі людей

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter .

"Наразі уряд Великої Британії благополучно вивіз повітрям із Судану понад 2100 осіб. Я пишаюся тим, що Великобританія очолила найбільшу і найтривалішу евакуацію серед усіх західних країн", - заявив він.

Міністр додав, що британський уряд продовжує домагатися довгострокового припинення вогню в Судані та стабільного переходу до цивільного правління.

Нагадаємо, армія Судану не пустила понад 100 громадян Великобританії на останній евакуаційний рейс.

Зазначимо, що Клеверлі анонсував на завтра ще один евакуаційний рейс із Судану.

Додамо, що 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та Cилами швидкого реагування.

Країни почали евакуювати звідти своїх громадян, проте не обійшлося без інцидентів. Так, турецький військовий літак С-130, який виконував місію з евакуації турецьких громадян, потрапив під обстріл.

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