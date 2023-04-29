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США эвакуировали из Судана сотни своих граждан

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Суббота 29 апреля 2023 22:59
США эвакуировали из Судана сотни своих граждан Фото: США эвакуировали из Судана сотни своих граждан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Несколько сотен американцев покинули Судан во время прекращения огня в ходе продолжающейся в стране борьбы за власть.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В ведомстве сообщили, что не менее 5 тысяч человек запросили у Госдепартамента информацию о конфликте в Судане, и что "лишь малая часть" от этого числа запросила помощь в выезде из страны.

Посольство США в Хартуме было эвакуировано в минувшие выходные морскими пехотинцами, поскольку гражданский конфликт в стране продолжает накаляться. Ранее на этой неделе США и другие страны договорились о 72-часовом прекращении огня в конфликте, которое было продлено еще на 72 часа в пятницу.

Однако, несмотря на прекращение огня, сообщения о боевых действиях в Судане продолжаются, включая обстрел турецкого военного эвакуационного самолета.

"Очевидно, что имели место многочисленные нарушения режима прекращения огня. Но осуществление прекращения огня часто бывает трудным в самом начале, однако нарушения режима прекращения огня не означают провала прекращения огня. И мы работаем с партнерами, чтобы обеспечить лучший мониторинг активности и привлечь обе стороны к улучшению соблюдения режима", - заявил представитель Госдепа.

До конфликта в стране находилось около 16 тысяч американцев, многие из которых имели двойное гражданство США и Судана.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и Cилами быстрого реагирования.

Страны начали эвакуировать оттуда своих граждан. К примеру, турецкий военный самолет С-130, выполнявший миссию по эвакуации турецких граждан, попал под обстрел.

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