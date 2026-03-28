ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран ударил по саудовской авиабазе: СМИ пишут о 12 раненых военных США

09:41 28.03.2026 Сб
2 мин
Также в результате удара была повреждена американская военная техника
aimg Мария Науменко
Иран ударил по саудовской авиабазе: СМИ пишут о 12 раненых военных США

Иран атаковал авиабазу "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего ранения получили 12 американских военнослужащих, двое из них - тяжелые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

Читайте также: Конец НАТО? Как война в Иране расколола Запад и почему Трамп обвиняет союзников

По словам американского чиновника, по меньшей мере двое военных получили осколочные ранения, которые не считаются опасными для жизни. В то же время другой источник в американских властях сообщил, что во время атаки был поврежден самолет-заправщик.

The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников уточняет, что удар по базе "Принц Султан" был комбинированным: Иран применил ракеты и беспилотники. По данным издания, атака стала одним из самых серьезных прорывов американской противовоздушной обороны за время почти месячной войны.

Кроме личного состава, повреждения получила и техника. По информации NYT, существенно пострадали по меньшей мере два самолета-заправщика KC-135.

Reuters отмечает, что с начала войны против Ирана ранения получили уже более 300 американских военных.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что боевые действия с Ираном могут продолжаться еще от двух до четырех недель, несмотря на надежду на скорое завершение конфликта.

В то же время Reuters со ссылкой на пять источников сообщало, что США могут уверенно подтвердить уничтожение около трети иранского ракетного арсенала. Еще около трети ракет, по оценкам собеседников агентства, могли быть уничтожены, повреждены или остаться под завалами в подземных туннелях и бункерах.

Несмотря на это, Иран все еще сохраняет значительный запас вооружения и может восстановить часть поврежденных ракет после завершения боевых действий.

Больше по теме:
Иран Ближний восток Саудовская Аравия Соединенные Штаты Америки
Новости
Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны