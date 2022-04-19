ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Британії заявили, що не допомагатимуть Росії з обміном Медведчука

Новость на русском →
Великобританія, Вівторок 19 квітня 2022 13:21
У Британії заявили, що не допомагатимуть Росії з обміном Медведчука Фото: Віктор Медведчук (ssu gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс не підтвердив того, що Британія працює над обміном Віктора Медведчука на двох військовополонених. Він заявив, що уряд Великобританії не допомагатиме Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, британські військові прибули на війну в Україну нелегально. Це не було офіційною місією Великобританії.

При цьому міністр додав, що уряд не розглядає можливість обміну полонених солдатів на затриманого нардепа Віктора Медведчука.

"Фактично ми проходимо процес введення санкцій проти людей, близьких до режиму Путіна. Не будемо думати про те, як ми можемо допомогти Росії... Ми повинні знайти правильний баланс з Україною, тому я кажу всім, не подорожуйте нелегально в Україну. Збройні Сили України мають підтримку Великобританії. Ми продовжуємо надавати цю підтримку, і це правильний спосіб зробити це", - заявив Льюїс.

Нагадаємо, Медведчук звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням організувати його обмін на захисників Маріуполя.

Крім того, російські ЗМІ показали звернення британських полонених, які просили обміняти їх на Медведчука.

Про те, чи можливий обмін Медведчука і яка доля чекає кума Путіна - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Великобританія Віктор Медведчук Російська Федерація Обмін полоненими
NEWS
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
55-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас