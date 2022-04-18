"Медведчука на обмін?". Що відомо про можливу долю кума Путіна

Затриманого нардепа Віктора Медведчука Україна може запропонувати Росії для обміну. Першим з такою ідеєю виступив президент Володимир Зеленський, сьогодні ж з таким проханням звернувся і сам кум Путіна.

Медведчук звернувся до Путіна і Зеленського

СБУ 18 квітня опублікувала відеозвернення Віктора Медведчука, в якому він просить про обмін на жителів і захисників Маріуполя. Звернення Медведчука адресоване президенту РФ Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському.

Марченко записала серію відеозвернень

Дружина Медведчука Оксана Марченко, яка напередодні війни виїхала до Білорусі, записала серію відеозвернень після затримання чоловіка. Спочатку вона звернулася до Зеленського, потім до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, принца Саудівської Аравії з проханням допомогти її чоловікові. Пізніше Марченко дала прес-конференцію в Москві, де розповідала як Медведчук "вів військовополонених по мінному полю", щоб врятувати.

Звернулася Марченко і до Путіна, заявивши, що її чоловік дав згоду на обмін і видачу його в Росію.

"Віктор Медведчук дав свою згоду на обмін і видачу на територію Російської Федерації в разі досягнення російською та українською сторонами відповідних домовленостей", - сказала екс-телеведуча.

Крім того, Марченко звернулася до британської сторони з пропозицією просити прем'єр-міністра Бориса Джонсона домогтися обміну полонених Ейдена Ейслена і Шона Пітера на Віктора Медведчука. Російська сторона заявляє, що британці нібито здалися в полон в Маріуполі і воювали у складі української морської піхоти. Сьогодні, 18 квітня, в російських ЗМІ з'явилася інформація, що Ейден Ейслен і Шон Пітер звернулися до Джонсона з проханням обміняти їх на Медведчука.

Що кажуть в РФ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи слова Зеленського про обмін Медведчука, заявив, що український політик не громадянин Росії і не має відношення до так званої "військової операції".

Зеленський допустив обмін Медведчука

У нічному відеозвернення після затримання Медведчука президент України Володимир Зеленський запропонував обміняти лідера ОПЗЖ.

"Ось такий "вояка". Ось такий "патріот". Що ж, якщо Медведчук сам вибрав для себе військову форму (під час затримання на Медведчуку була військова форма, - ред.), він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат в російському полоні. Тому важливо, щоб наші правоохоронні органи і військові також розглянули таку можливість", - заявив президент.

У свою чергу радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що "Медведчуку, щоб вижити, потрібно сховатися в українській в'язниці з гарантованим багаторічним терміном". На думку Подоляка, в Росії Медведчука "обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни".

Пізніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович уточнив, що можливому обміну має передувати рішення суду у справі Медведчука.

"Думаю, що буде вирішувати все президент України, ну суд спочатку, а потім президент, якщо його (Медведчука - ред.) засудять. Тому що президент єдиний, хто може прийняти рішення про його обмін, наприклад, на українських військовополонених", - заявляв Арестович.

У суботу, 16 квітня, в ході спілкування з журналістами Зеленський знову підтвердив готовність обміняти Медведчука. Але, за словами президента, поки що відповіді від росіян немає.

Медведчук затриманий в Україні

СБУ затримала Медведчука 12 квітня. Про затримання повідомив президент України Володимир Зеленський. Пізніше глава СБУ Іван Баканов повідомив подробиці спецоперації із затримання нардепа. Так, українські спецслужби затримали Медведчука в Київській області, коли він намагався покинути територію України. У втечі Медведчуку допомагала ФСБ Росії, яка планувала вивезти його спочатку до Придністров'я, а потім - до Москви.

16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під арешт без можливості застави.

Глава українського парламенту Руслан Стефанчук також заявив, що лідер ОПЗЖ, нардеп Віктор Медведчук буде позбавлений депутатського мандата, але для цього має бути рішення суду у його справі.

"З приводу пана Медведчука ведеться кримінальне провадження і як тільки ми отримаємо рішення суду, яке вступило в законну силу, це є підставою для того, щоб позбавити його депутатського мандата", - заявляв Стефанчук.

Зазначимо, Медведчука підозрюють у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.