В Британии заявили, что не будут помогать России с обменом Медведчука

Министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис не подтвердил того, что Британия работает над обменом Виктора Медведчука на двух военнопленных. Он заявил, что правительство Великобритании не будет помогать России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, британские военные прибыли на войну в Украину нелегально. Это не было официальной миссией Великобритании.

При этом министр добавил, что правительство не рассматривает возможность обменна пленных солдат на задержанного нардепа Виктора Медведчука.

"Фактически мы проходим процесс введения санкций против людей, близких к режиму Путина. Не будем думать о том, как мы можем помочь России... Мы должны найти правильный баланс с Украиной, поэтому я говорю всем, не путешествуйте нелегально в Украину. Вооруженные силы Украины имеют поддержку Великобритании. Мы продолжаем оказывать эту поддержку, и это правильный способ сделать это", - заявил Льюис.