РосТБ показало звернення британських полонених щодо обміну на Медведчука

Британські полонені Шон Піннер і Ейден Еслін виступили на російському телебаченні. І попросили сприяти їх обміну на українського нардепа Віктора Медведчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Я прошу вас від свого імені І від імені Ейдена Есліна посприяти обміну нас на Медведчука", - заявив Піннер.

Зокрема, Піннер та Еслін звернулися до прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона з проханням допомогти обміняти їх на Медведчука.

Зазначимо, до цього МЗС Росії заявляло, що чекає реакції від Джонсона на пропозицію обміняти двох полонених громадян Великобританії на українського політика.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України опублікувало відео, на якому Медведчук просить президентів Росії та України обміняти його на українських військових в обложеному Маріуполі.

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