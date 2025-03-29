Россияне бросили в атаку 40 мотоциклов на одном из направлений фронта, - Силы обороны
Российские войска на одном из направлений фронта бросили в атаку 40 мотоциклов. Оккупанты за зиму начать активнее использовать на передовой такой транспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
"Наблюдается тенденция усиления роли легкой техники... На одном из наших направлений была атака с применением 40 мотоциклов", - сказал он.
По словам спикера, россияне сейчас активно используют мотоциклы, квадроциклы, багги и другой транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав. Таким образом оккупанты пытаются быстро занять украинские позиции, избегая дронов.
"Сам переход к активному использованию мототехники - это странно, раньше такого не было. Именно за зиму мы начали это наблюдать. Также нововведением за зиму можно назвать использование антидронових сеток. Мы тоже их используем, но пока в ограниченном количестве", - заявил Трегубов.
Он добавил, что одна из главных тенденций, которая появилась на фронте за зиму, это использование дронов на оптоволокне.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 183 боевых столкновения. Самым активным участком фронта остается Покровское направление. Там за сутки произошло 73 атаки российских войск.
Также тяжелые бои идут в Курской области. Украинские защитники остановили 14 штурмов захватчиков.
Напомним, что с марта ситуация в Курской области обострилась. Территория, которую контролируют ВСУ, уменьшается из-за давления войск РФ.
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