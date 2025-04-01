ВСУ с помощью дронов уничтожили 18 мотоциклов оккупантов на Краматорском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Успешно выполненная операция 5-й штурмовой бригады с помощью беспилотников привела к ликвидации 18 российских мотоциклистов, а также уничтожению трех бронемашин и двух транспортных средств противника.

Несмотря на тактику быстрого прорыва, которую применили оккупанты, в частности использование мотоциклов в условиях плотного тумана, украинские силы отреагировали оперативно.

На Краматорском направлении украинские войска нанесли серьезный удар по российским военным, которые пытались прорваться к передовым позициям на мотоциклах.

Ликвидация мотоциклистов

Напомним, российские войска в последнее время начали активно использовать мотоциклы на фронте. Планировалось, что мототранспорт должен помогать им избегать атак украинских дронов.

Тем не менее, украинские военные достаточно эффективно ликвидируют врага на таком транспорте. Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили шесть мотоциклов россиян.

Кроме того, с начала 2024 года Россия увеличила использование легких транспортных средств, таких как вездеходы и мотоциклы повышенной проходимости, для перевозки личного состава на передовую и проведения атак на украинские позиции, особенно в ночное время.