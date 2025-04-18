ua en ru
Пт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении

Донбасс, Пятница 18 апреля 2025 12:32
UA EN RU
ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении Фото: ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах в районе Покровска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.

"Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", - рассказали в Нацгвардии.

По данным военных, наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов.

Потери РФ во время мотобоя на Покровском направлении

За час противник в среднем терял:

  • до 40 человек пехоты;
  • около 13 мотоциклов;
  • по 3 ББМ.

Ситуация в Донецкой области

В течение последних недель украинские военные освободили около 16 квадратных километров в Донецкой области.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты не изменили своих планов и в дальнейшем пытается оттеснить подразделения ВСУ за пределы Донецкой и Луганской областей, а также выйти на административные границы этих регионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донбасс Покровск Война в Украине
NEWS
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)
РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: более 70 пострадавших (фото, видео)
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза