Бригада телеком-провайдеров вчера попала под обстрел в Херсонской области

Вчера россияне обстреливали юг из авиации. В это время команда местного провайдера восстанавливала связь в Станиславе Херсонской области. Из-за атаки пострадали гражданские и автомобиль телекомовцев.

"К счастью, зимой команда провайдеров прошла курсы по тактической медицине. Поэтому не растерялась и быстро оказала первую помощь раненой женщине", - написал Федоров.

Напомним, вчера россияне обстреляли Станислав, из-за атаки пострадали 10 человек.

Всего за минувшие сутки оккупанты выпустили 320 снарядов по Херсонской области.

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