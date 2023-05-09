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Бригада телеком-провайдерів вчора потрапила під обстріл у Херсонській області

Фото: бригада телеком-провайдерів вчора потрапила під обстріл у Херсонській області (t.me/zedigital)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бригада телеком-провайдерів вчора, 8 травня, потрапила під російський обстріл села Станіслав у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Вчора росіяни обстрілювали південь з авіації. У цей час команда місцевого провайдера відновлювала зв’язок у Станіславі Херсонської області. Через атаку постраждали цивільні та автомобіль телекомівців.

"На щастя, взимку команда провайдерів пройшла курси з тактичної медицини. Тому не розгубилася і швидко надала першу допомогу пораненій жінці", - написав Федоров.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Станіслав, через атаку постраждали 10 людей.

Загалом за минулу добу окупанти випустили 320 снарядів по Херсонській області.

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Херсонська областьВійна Росії проти УкраїниМихайло Федоров