Оккупанты обстреляли Станислав и сбросили авиабомбы на Кизомыс: шестеро раненых

В понедельник, 8 мая, российские оккупанты обстреляли Станислав и сбросили авиабомбы на Кизомыс Херсонской области. Шестеро людей, в том числе 9-летний ребенок, получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-офиса Херсонской ОВА Александра Толоконникова.

Обновлено. Из-за обстрела Станислава пострадали уже шесть мирных жителей. Среди них - ребенок.

"Пятерых раненых военные доставили в Белозерскую больницу. Там им оказали медпомощь и отпустили домой. Среди них - 9-летний ребенок. Мальчик получил минно-взрывные травмы и ранения головы. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает", - рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам главы региона, одну раненую, 47-летнюю женщину, госпитализировали в Херсон в состоянии средней тяжести.

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В частности, днем российские военные обстреляли Станислав, пострадали четыре человека.

"Также сбросы авиабомб есть и на Кизомыс. В Кизомысе снова разрушены два дома в результате этого обстрела", - рассказал он.

Как сообщалось, количество погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло до 24. В понедельник, 8 мая, в больнице скончалась женщина, за ее жизнь врачи боролись 5 дней.

Напомним, в Херсоне сегодня, 8 мая, местные жители слышат взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.