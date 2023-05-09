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Россияне обстреляли Херсонскую область: попали в школу и интернат

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Херсонская область, Вторник 09 мая 2023 08:08
Россияне обстреляли Херсонскую область: попали в школу и интернат Фото: оккупанты за минувшие сутки 46 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за минувшие сутки совершили 46 обстрелов Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты выпустили 320 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации по территории Херсонской области.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для пожилых людей и помещения сельского совета. 14 человек получили ранения, из них 1 – ребенок.

С деоккупированной территории области эвакуированы 38 человек.

Сегодня утром, 9 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву.

В Киевской области полицейские обнаружили воронку после вражеского обстрела, глубина более 2,5 метра.

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