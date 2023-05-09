Россияне обстреляли Херсонскую область: попали в школу и интернат

Фото: оккупанты за минувшие сутки 46 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)

Российские войска за минувшие сутки совершили 46 обстрелов Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.