Россияне обстреляли Херсонскую область: попали в школу и интернат
Российские войска за минувшие сутки совершили 46 обстрелов Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Оккупанты выпустили 320 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, БПЛА и авиации по территории Херсонской области.
Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для пожилых людей и помещения сельского совета. 14 человек получили ранения, из них 1 – ребенок.
С деоккупированной территории области эвакуированы 38 человек.
Сегодня утром, 9 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву.
В Киевской области полицейские обнаружили воронку после вражеского обстрела, глубина более 2,5 метра.
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