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Брифінг "нормандської четвірки" перенесли

Новини » Політика     09.12.2019 - 17:53
Брифінг "нормандської четвірки" перенесли
Фото: "нормандська четвірка" (УНІАН)

"Нормандська четвірка" проведе брифінг о 22:00

Брифінг за підсумками зустрічі лідерів "нормандської четвірки" перенесено на 22:00. Про це повідомили у прямому ефірі телеканалу "Наш".

Також повідомляється, що, за неофіційною інформацією, лідерів України, Росії, Німеччини та Франції до брифінгу зберуть на робочу вечерю.

У той же час РБК-Україна в українській делегації підтвердили, що графік нормандської зустрічі істотно зміниться за часом. На даний момент планується, що до брифінгу пройде двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і російського лідера Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном почав переговори з німецьким канцлером Ангелою Меркель.

Також раніше стало відомо, що президентів України і Росії на нормандській зустрічі посадять один навпроти одного. При цьому Меркель буде розташовуватися зліва від Путіна, а Макрон - справа.

Відзначимо, до цього в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що двостороння зустріч Зеленського і Путіна може відбутися до брифінгу за підсумками переговорів в нормандському форматі.

Нормандська зустріч: Путіна посадять навпроти Зеленського
Новини України СамітбрифингНормандський формат
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