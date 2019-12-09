Брифинг "нормандской четверки" перенесли

Фото: "нормандская четверка" (УНИАН)

"Нормандская четверка" проведет брифинг в 22:00

Брифинг по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" перенесен на 22:00. Об этом сообщили в прямом эфире телеканала "Наш".

Также сообщается, что, по неофициальной информации, лидеров Украины, России, Германии и Франции до брифинга соберут на рабочий ужин.

В то же время РБК-Украина в украинской делегации подтвердили, что график нормандской встречи существенно сдвинется по времени. На данный момент планируется, что до брифинга пройдет двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном начал переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Также ранее стало известно, что президентов Украины и России на нормандской встрече посадят друг напротив друга. При этом Меркель будет располагаться слева от Путина, а Макрон - справа.

Отметим, до этого в российских СМИ появилась информация о том, что двухсторонняя встреча Зеленского и Путина может состояться до брифинга по итогам переговоров в нормандском формате.