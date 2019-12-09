Зеленський після зустрічі з Макроном розпочав переговори з Меркель

Фото: Ангела Меркель і Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Макрон ознайомив Зеленського з форматом нормандської зустрічі

На зустрічі в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський завершив переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і почав зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Facebook.

Повідомляється, що на зустрічі з Зеленським французький президент ознайомив його з сценарієм і форматом проведення переговорів. В Офісі президента нагадали, що на сьогодні також заплановані двосторонні зустрічі Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним, а також зустріч чотирьох лідерів.

Також повідомляється, що на даний момент тривають переговори Зеленського і Меркель.

Нагадаємо, раніше в посольстві Франції заявили, що зустріч в нормандському форматі повинна уможливити досягнення істотного прогресу у виконанні мінських угод.

У той же час в прес-службі Бундестагу відзначають, що Федеральний уряд Німеччини сподівається на "новий імпульс" в мирних переговорах по Донбасу за підсумками нормандської зустрічі. Як відомо, на тригодинному саміті "нормандської четвірки" лідери України, Росії, Франції та Німеччини обговорять подальші кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі.