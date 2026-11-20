Брелок вместо смартфона: Meta готовит отдельное устройство для общения с ИИ
Meta может выпустить миниатюрное устройство Muse Charm в форме брелока, которое будет работать без смартфона и позволит общаться с ИИ-агентом Muse. По предварительным данным, гаджет в стиле тамагочи будет стоить около 300 долларов.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Information.
Что известно о Muse Charm?
Meta представила Muse Charm в сентябре на конференции Meta Connect в качестве компактного способа пользоваться ИИ-агентом без смартфона.
Техногигант планировал выпустить устройство к сезону зимних праздников, а по данным источников, в комплекте может быть до 12 месяцев бесплатной мобильной связи от американского оператора.
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг объяснил, что брелок объединяет основные возможности Muse: голосовое общение в реальном времени и взаимодействие с аватаром.
Благодаря компактному формату пользователи смогут обращаться в ИИ в любое время, не получая смартфон.
Среди ключевых особенностей устройства
Защита доступа: наличие сканера отпечатка пальца для подтверждения личности перед подачей команд.
Формат: компактный корпус, который крепится на брелок и позволяет обращаться в ИИ-агент без смартфона.
Мобильная связь: до одного года бесплатного доступа к 5G от Verizon.
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Как развивают экосистему Muse и когда ждать смарт-часы?
В октябре Meta опубликовала открытые пособия для разработчиков, желающих создавать собственные устройства под условным названием Muse Gadgets.
Meta стремится расширить аудиторию Muse благодаря более доступному формату, персонализации и взаимодействию с аватаром. Сервис уже привлек более 10 миллионов пользователей
Кроме того, компания недавно выпустила приложение Muse для Wear OS и watchOS. В то же время разработку собственного устройства типа смартчасов Meta отложила на 2027 год.
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Стратегия Meta по ИИ-агентам и монетизации
Meta хочет создать собственную экосистему ИИ и устройств, которая позволит компании напрямую взаимодействовать с пользователями и не зависеть от платформ Apple и Google.
Сейчас большинство людей пользуются сервисами Meta из-за приложений на смартфонах, где компания вынуждена соблюдать правила этих платформ.
Переход к модели, в которой ИИ-агент заменяет часть приложений и работает без смартфона, даст Meta больше контроля над взаимодействием с аудиторией.
Компания также разрабатывает инструменты для онлайн-торговли, позволяющие получать плату от бизнеса за покупки через Muse. Цукерберг считает, что со временем сервис может приносить больше дохода, чем популярные приложения Meta.