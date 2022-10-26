"Лживые обвинения": Россия в Совбезе ООН не предоставила доказательств по "грязной бомбе"

Сама Россия не предоставила никаких новых доказательств в пользу своих заявлений, сообщил заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки.

"Мы не видели и не слышали никаких новых доказательств", – рассказал журналистам Кариуки,

Он назвал слова российской стороны "очевидно лживыми обвинениями".

"Это только тратит наше время. Это чистая российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и она должна прекратиться", - подчеркнул он.

В то же время заместитель посла РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что его государство якобы "вполне удовлетворено" заседанием, так как смогло "повысить уровень осведомленности".

"Я не против того, чтобы люди говорили, что Россия кричит "Волк!", если этого не произойдет, потому что это ужасная, ужасная катастрофа, потенциально угрожающая всей Земле", - сказал он.

"Грязная бомба" Шойгу

В воскресенье, 23 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Франции, Турции, Британии и США, во время которых рассказал им о якобы подготовке Украины "провокаций" с использованием "грязной бомбы".

Согласно данным ISW, таким образом, министр обороны России пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.

"Предупреждения" Шойгу не убедили Соединенные Штаты, Великобританию и Францию, после чего они осудили его за попытку оклеветать Киев.

Министр обороны Украины Алексей Резников в свою очередь сообщил коллегам, что Украина открыта для мониторинговых миссий.

Украина официально пригласила экспертов МАГАТЭ проверить ядерные объекты, которые Россия выдает за места изготовления грязной бомбы.

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