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США, Британия и Франция совместно осудили заявления России по поводу "грязной бомбы"

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Понедельник 24 октября 2022 07:55
США, Британия и Франция совместно осудили заявления России по поводу "грязной бомбы" Фото: США, Британия и Франция совместно осудили заявления России по "грязной бомбе" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция совместно осудили лживые попытки России обвинить Украину в готовности применить "грязную бомбу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.

"Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании и Франции снова уверяем в нашей непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии РФ. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать усилия Украины по защите ее территории столько, сколько это – совместно отметили союзники.

Указывается также, что все три страны высказали единую позицию и "отвергают откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на собственной территории".

Кроме того, они предупредили, что разоблачат любую попытку Кремля использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.

"Мы также отвергаем любой повод для эскалации со стороны РФ", - добавили США, Великобритания и Франция.

Напомним, аналитики ISW убеждены, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, делая заявления о "грязной бомбе", пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.

К слову, президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на подобные заявления со стороны России.

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