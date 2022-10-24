США, Британия и Франция совместно осудили заявления России по поводу "грязной бомбы"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.

"Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании и Франции снова уверяем в нашей непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии РФ. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать усилия Украины по защите ее территории столько, сколько это – совместно отметили союзники.

Указывается также, что все три страны высказали единую позицию и "отвергают откровенно лживые утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на собственной территории".

Кроме того, они предупредили, что разоблачат любую попытку Кремля использовать эти обвинения в качестве повода для эскалации.

"Мы также отвергаем любой повод для эскалации со стороны РФ", - добавили США, Великобритания и Франция.