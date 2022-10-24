Резников обсудил с союзниками лживое заявление Шойгу касаемо "грязной бомбы"
Министр обороны Алексей Резников обсудил лживое заявление России по поводу "грязной бомбы" со своими иностранными коллегами. Украина открыта для мониторинговых миссий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Резникова.
"Пообщался с министрами обороны Франции - Себастяном Лекорнем, Турции - Хулуси Акаром и Британии - Беном Уолессом. Коллеги проинформировали меня о переговорах с министром обороны России (Сергей Шойгу, министр обороны России, - ред.). Я ответил на все фейковые обвинения. Это акт ядерного шантажа России. Хочу повторить: Украина открыта для любой мониторинговой миссии ", - написал Резников.
"Грязная бомба" Шойгу
23 октября Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Франции, Турции, Британии и США, во время которых рассказал им о якобы подготовку Украины "провокаций" с использованием какой-то "грязной бомбы".
Согласно данным ISW, таким образом, министр обороны России пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине, а также ослабить НАТО.
В конце концов, сказки Шойгу не убедили Соединенные Штаты, Великобританию и Францию, после чего они осудили его за попытку оклеветать Киев.
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