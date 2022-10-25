По запросу Украины МАГАТЭ проверит "данные" Шойгу на двух ядерных объектах

Инспекторы МАГАТЭ в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Он сообщил, что МАГАТЭ известно о заявлениях России о якобы деятельности по производству ядерного оружия на двух ядерных объектах в Украине. Он подчеркнул, что объекты находятся под гарантиями агентства и регулярно инспектируются

"МАГАТЭ провело инспекцию одного из этих объектов месяц назад, и все наши выводы соответствовали декларациям Украины о гарантиях. Там не было обнаружено никакой незадекларированной ядерной деятельности или материалов", - отметил Гросси.

Он добавил, что инспекторы МАГАТЭ готовятся вновь посетить эти объекты в ближайшие дни после получения запроса Украины с целью выявить "любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы".

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально пригласил МАГАТЭ прислать миссию в Украину, чтобы опровергнуть заявление РФ о якобы разработке "грязной бомбы".

Россия начала вбрасывать информацию о якобы "провокации" Украины еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать "грязную бомбу".

Эту же информацию озвучил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По их словам, работы по созданию грязной бомбы находятся на финальной стадии, а собирать их могли якобы с помощью Харьковского физико-технического института или института ядерных исследований при академии наук в Киеве. Подробнее об этом – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.