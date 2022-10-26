"Брехливі звинувачення": Росія в Раді безпеки ООН не надала доказів щодо "брудної бомби"

Сама Росія не надала жодних нових доказів на користь своїх заяв, повідомив заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі.

"Ми не бачили і не чули жодних нових доказів", – розповів журналістам Каріукі,

Він назвав слова російської сторони "очевидно брехливими звинуваченнями".

"Це тільки витрачає наш час. Це чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися", - наголосив він.

Водночас заступник посла РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що його держава нібито "цілком задоволена" засіданням, оскільки змогла "підвищити рівень обізнаності".

"Я не проти того, щоб люди говорили, що Росія кричить "Вовк!", якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка потенційно загрожує всій Землі", - сказав він.

"Брудна бомба" Шойгу

У неділю, 23 жовтня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні розмови з колегами з Франції, Туреччини, Британії та США, під час яких розповів їм про нібито підготовку України "провокацій" із використанням "брудної бомби".

За даними ISW, таким чином, міністр оборони Росії намагався сповільнити чи зупинити західну військову допомогу Україні, а також послабити НАТО.

"Попередження" Шойгу не переконали Сполучені Штати, Великобританію та Францію, після чого вони засудили його за спробу обмовити Київ.

Міністр оборони України Олексій Резніков своєю чергою повідомив колегам, що Україна відкрита для моніторингових місій.

Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ перевірити ядерні об'єкти, які Росія видає за місця виготовлення брудної бомби.

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