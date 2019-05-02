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Бразильського бойовика "ДНР" Лусваргі засудили до 13 років в'язниці

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 19:06
Бразильського бойовика "ДНР" Лусваргі засудили до 13 років в'язниці
Фото: судове засідання (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Суд призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі винним в участі в незаконних збройних формуваннях і терористичній організації в Україні і засудив його до 13 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Повідомляється, що обвинувачений визнав свою провину лише в частині участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, проте заперечував участь в діяльності терористичних організацій.

Таким чином, суд визнав обвинуваченого винним по 1 ч. 258-3, ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд стягнув з іноземця витрати на проведення експертиз у сумі близько 15 тис. гривень.

Нагадаємо, 4 травня 2018 року праворадикали організації С14 затримали бразильця в Києві і доставили в СБУ. 7 травня бойовика взяли під варту. Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

РБК-Україна писало, що в жовтні Лусваргі відмовився від адвоката Валентина Рибіна і попросив призначити йому державного захисника.

 

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