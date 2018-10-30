Бойовик "ЛДНР" Лусваргі відмовився від адвоката

Фото: Рафаель Лусваргі (facebook.com-oleksandr.vorobyey)

Бразилець Лусваргі просить йому надати державного адвоката

Бойовик "ЛДНР" з Бразилії Рафаель Лусваргі, обвинувачений в тероризмі, відмовився від адвоката Валентина Рибіна та попросив призначити йому державного захисника. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "112 Україна".

Відомо, що на засідання суду не з'явився захисник Рафаеля Лусваргі Валентин Рибін. Суддя зазначив, що Рибін повідомив суду про те, що він не може взяти участь у засіданні, оскільки задіяний в іншій справі.

За даними прокурора по справі Луваргі, жодних документальних підтверджень адвокат бойовика не надавав, тому прокурор звернувся до суду і попросив притягнути Рибіна до дисциплінарної відповідальності, якщо він знову не з'явиться на засіданні.

Лусваргі в свою чергу звернувся до суду з заявою, він надав своєму перекладачеві лист, в якому заявив, що дуже вдячний своєму захиснику, але має з ним попрощатися, так як той не приходить на засідання.

Лусваргі визнав, що в період з вересня 2014 року по травень 2015 перебував на непідконтрольній Україні території, проте не визнав того, що брав участь у терористичних організаціях. Наступне засідання суд призначив на 8 листопада.

Нагадаємо, 18 жовтня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив на 60 діб до 12 грудня строк арешту громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі в терористичній організації і незаконних збройних формуваннях.

Зазначимо, що 4 травня 2018 року праворадикали з організації С14 затримали бразильця в Києві і привели в СБУ. За даними організації, Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

Крім того, він вербував іноземців до складу незаконних збройних формувань, а також коригував артилерійський вогонь по українських позиціях. Уже 7 травня Лусваргі взяли під варту.