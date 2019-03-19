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Бразильському бойовику "ДНР" Лусваргі продовжили арешт

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 19:05
Бразильському бойовику "ДНР" Лусваргі продовжили арешт
Фото: Рафаель Лусваргі (facebook.com-oleksandr.vorobyey)

Суд продовжив йому термін утримання під вартою до 16 травня

Прокуратура просить 14 років позбавлення волі для громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі, який воював на боці бойовиків так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР"). Сьогодні суд продовжив йому термін утримання під вартою до 16 травня, передає прес-служба прокуратури міста Києва.

Повідомляється, що 19 березня 2019 року у Павлоградському районному суді Дніпропетровської області відбулися судові дебати у справі за обвинуваченням Лусваргі в участі в терористичних організацій та не передбачених законом збройних формуваннях.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів і попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією майна.

Обвинувачений в ході дебатів визнав провину в частині своєї діяльності не передбачених законом збройних формуваннях, проте заперечував участь в терористичних організаціях.

Суд продовжив термін утримання під вартою обвинуваченого до 16 травня 2019 і призначив на 2 травня виступ обвинуваченого з останнім словом.

Бразильському бойовику &quot;ДНР&quot; Лусваргі продовжили арешт

Нагадаємо, 4 травня 2018 року праворадикали організації С14 затримали бразильця в Києві і доставили в СБУ. 7 травня бойовика взяли під варту. Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

РБК-Україна писало, що в жовтні Лусваргі відмовився від адвоката Валентина Рибина і попросив призначити йому державного захисника.

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