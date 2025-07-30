Бражко растрогал объятиями с сыном Квитковой и показал, как учит его играть в футбол (видео)

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, который 29 июля отметился голом в домашнем матче Лиги чемпионов против "Хамрун Спартанс", умилил сеть нежным видео с сыном своей возлюбленной, блогера Даши Квитковой, где учит мальчика играть в футбол.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсмена.
После завершения матча Бражко подбежал к трибунам, откуда взял на руки сына Даши Квитковой - Льва.
Затем они вместе вышли на поле, где спортсмен начал обучать мальчика азам игры в футбол.
Лев с увлечением гонял мяч, а Владимир терпеливо показывал ему простые приемы и подсказывал во время игры.
Бражко учит сына Квитковой играть в футбол (фото: instagram.com/vova.brazhko)
Трогательным моментом стало то, как мальчик прямо на поле обнял полузащитника "Динамо".
После игры Даша и Владимир также обнялись и поцеловались, еще раз подтвердив свои теплые и доверительные отношения.
Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи разделились: кто-то растрогался до мурашек и назвал это "самым милым видео", а некоторые отнеслись скептически - мол, все выглядит мило, но не слишком искренне.
Напомним, впервые об отношениях этой пары стало известно еще в мае, когда их застали во время трогательного мгновения вместе.
Впоследствии Даша поделилась кадрами, на которых нежно обнимает мужчину - подписчики сразу узнали в нем Бражка.
А недавно сам футболист публично обратился к ней с теплыми словами, назвав своей возлюбленной.
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