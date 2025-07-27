Жена игрока "Динамо" объяснила, почему не ревнует мужа-футболиста

Жизнь жены известного футболиста часто представляют как сплошной блеск софитов, светские вечеринки и постоянную борьбу с ревностью. Однако Дарья Михайленко, жена игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Михайленко, развенчивает эти мифы.

В эксклюзивном интервью РБК-Украина она откровенно рассказала, почему в их отношениях нет места ревности, несмотря на публичность и насыщенный график ее мужа.

В разговоре Дарья отметила, что отсутствие ревности в их паре является сознательным выбором и отражает истинную натуру Николая.

"Нет, ревности нет. Он даже Instagram не хочет вести. Ему не интересно, что он публичный человек. Он просто хочет играть в футбол и наслаждаться им", - пояснила Дарья.

Она добавила, что, наоборот, именно она активно занимается его публичным присутствием.

"Я же, наоборот, постоянно занимаюсь его страницей, чтобы больше людей о нем знали", - подчеркнула жена футболиста.

Кроме того, Дарья затронула тему отношения фанатов к игрокам, что часто является источником давления в футбольных семьях.

Она выразила свое возмущение относительно непоследовательности некоторых болельщиков.

"Меня очень злит, когда ребята проигрывают - на них говорят неприятные вещи, а когда выигрывают - они их любят. Абсурд", - отметила Дарья.

Она подчеркнула, что на их семью это не влияет, ведь она всегда поддерживает мужа, понимая, насколько тяжелым является труд профессионального спортсмена.