Бражко розчулив обіймами з сином Квіткової та показав, як вчить його грати у футбол (відео)

Півзахисник "Динамо" Володимир Бражко, який 29 липня відзначився голом у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти "Хамрун Спартанс", розчулив мережу ніжним відео з сином своєї коханої, блогерки Даші Квіткової, де навчає хлопчика грати у футбол.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсмена.
Після завершення матчу Бражко підбіг до трибун, звідки взяв на руки сина Даші Квіткової - Лева.
Потім вони разом вийшли на поле, де спортсмен почав навчати хлопчика азів гри у футбол.
Лев із захопленням ганяв м’яч, а Володимир терпляче показував йому прості прийоми та підказував під час гри.
Бражко вчить грати сина Квіткової у футбол (фото: instagram.com/vova.brazhko)
Зворушливим моментом стало те, як хлопчик просто на полі обійняв півзахисника "Динамо".
Після гри Даша й Володимир також обійнялися і поцілувалися, ще раз підтвердивши свої теплі й довірливі стосунки.
Відео викликало бурхливу реакцію у соцмережах. Користувачі розділилися: хтось зворушився до мурах і назвав це "наймилішим відео", а дехто поставився скептично - мовляв, усе виглядає мило, але не надто щиро.
Нагадаємо, вперше про стосунки цієї пари стало відомо ще в травні, коли їх застали під час зворушливої миті разом.
Згодом Даша поділилася кадрами, на яких ніжно обіймає чоловіка - підписники одразу впізнали в ньому Бражка.
А нещодавно сам футболіст публічно звернувся до неї з теплими словами, назвавши своєю коханою.
Вас може зацікавити