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Брат Єрмака прокоментував скандальні записи

Новини » Політика     01.04.2020 - 15:42
Брат Єрмака прокоментував скандальні записи
Фото: Денис Єрмак (facebook.com/Dennylegionet)

Денис Єрмак заперечує причетність до призначень на високі посади

Брат керівника Офісу президента Денис Єрмак заперечує причетність до призначень на високі посади, про що нібито можуть свідчити опубліковані нардепом Гео Леросом скандальні записи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За словами Дениса Єрмака, на цих записах він проводить зустрічі з людьми як голова ГО "Українське Бюро Національного Розвитку", яке займається різними проектами. Він також підкреслив, що ці люди пропонують різні проекти та ідеї, а також висвітлюють проблеми та корупційні схеми.

Єрмак зазначив, що ані він особисто, ані його бюро не пов'язано з призначеннями на високі посади. Він тільки направляє доречні проекти, які можуть зацікавити держава, до органів влади.

Крім того, Денис Єрмак стверджує, що на одному з записів зафіксована провокація хабаря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що брата Єрмака через скандал з записами позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони.

До цього САП відкрила справу через пов'язаний з Єрмаком корупційний скандал. Справу відкрито після публікації відео з Денисом Єрмаком, який обговорює призначення на різні посади, зокрема, у Київській митниці, Міністерстві інфраструктури та "Укрзалізниці". Нардеп Гео Лерос, який оприлюднив плівки, вважає, що через нього за хабарі могли погоджувати призначення на високі посади.

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