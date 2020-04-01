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Брат Ермака прокомментировал скандальные записи

Новости » Политика     01.04.2020 - 15:42
Брат Ермака прокомментировал скандальные записи
Фото: Денис Ермак (facebook.com/Dennylegionet)

Денис Ермак отрицает причастность к назначениям на высокие должности

Брат руководителя Офиса президента Денис Ермак отрицает причастность к назначениям на высокие должности, о чем якобы могут свидетельствовать опубликованные нардепом Гео Леросом скандальные записи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По словам Дениса Ермака, на этих записях он проводит встречи с людьми как глава ОО "Украинское Бюро Национального Развития", которое занимается различными проектами. Он также подчеркнул, что эти люди предлагают различные проекты и идеи, а также освещают проблемы и коррупционные схемы.

Ермак отметил, что ни он лично, ни его бюро не связано с назначениями на высокие должности. Он только направляет уместные проекты, которые могут заинтересовать государство, в органы власти.

Кроме того, Денис Ермак утверждает, что на одной из записей зафиксирована провокация на взятку.

Напомним, ранее сообщалось, что брата Ермака из-за скандала с записями лишили статуса советника руководителя Чернобыльской зоны.

До этого САП открыла дело из-за связанного с Ермаком коррупционного скандала. Дело открыто после публикации видео с Денисом Ермаком, который обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныце". Нардеп Гео Лерос, который обнародовал пленки, считает, что через него за взятки могли согласовывать назначения на высокие должности.

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